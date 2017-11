DSM Tortuga é a Grande Campeã do prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO RURAL 2017 A multinacional holandesa se consagra com a maior premiação da DINHEIRO RURAL

A holandesa DSM Tortuga se consagrou a Empresa do Ano no prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO RURAL 2017. O executivo Ariel Maffi, vice-presidente Ruminantes Brasil da DSM, recebeu o troféu. A premiação foi realizada nesta noite de segunda-feira (27), na casa de eventos Tom Brasil, na capital paulista.

Com portfólio e a marca Tortuga, a companhia passou a obter uma receita de cerca de R$ 1 bilhão no País, valor equivalente a 5% de sua receita global. As duas fábricas em atividade, uma em Mairinque (SP) e outra em Pecém (CE), são capazes de processar um milhão de toneladas de rações e suplementos minerais por ano. Para sustentar o projeto holandês serão investidos nos próximos três anos US$ 6 milhões visando os mercados de Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Peru, Uruguai e Venezuela, onde já existem fábricas da empresa.

Realizado desde 2013 pela Editora Três, o prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO RURAL destaca as empresas ligadas, direta ou indiretamente, ao campo que aplicam em seus negócios as melhores práticas em gestão financeira e corporativa. A seleção é feita através da participação dessas empresas através do preenchimento de um questionário. Além dos campeões em suas categorias, a homenagem também se estende ao ranking das 500 Maiores Empresas, baseado unicamente nos seus resultados financeiros auditados.